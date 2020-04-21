"Укроборонпром" ликвидируют

Реформа государственного концерна (ГК) "Укроборонпром" предусматривает создание шести отраслевых холдингов вокруг прогрессивных предприятий концерна по принципу отраслевой синергии компетенций и затем - ликвидацию самого госконцерна. Как передает "Интерфакс-Украина", об єтом сообщил заместитель гендиректора "Укроборонпрома", глава Офиса трансформаций концерна Роман Бондарь.
По его Бондаря, в концерне готовятся к созданию шести госкорпораций: ракетостроительной, авиационной, авиаремонтной, бронетанковой, радарных и морских систем. Подготовкой их стратегий в сотрудничестве с руководителями предприятий занимаются Офис трансформаций и Стратегический комитет.
По его словам, концепция реформы состоит из двух частей: конечная целевая модель трансформации и переходная модель - то, как компания будет работать с момента принятия необходимого законодательства.
"Укроборонпром" в течение двух лет будет играть роль "центра управления полетами" для трансформаций и создания отраслевых холдингов: проведет корпоратизацию предприятий, оздоровление проблемных активов, сконцентрирует производства, реализует избыточное имущество.
В холдингах будет создана система корпоративного управления, утверждена стратегия развития, программа капитальных инвестиций, продуктовая линейка, система управления производством и стандарты отчетности.
Затем, отмечает Бондарь, роль и значение "Укроборонпрома" точно изменятся, и ключевое решение государства, которое оно должно принять, - нужна ли управляющая компания для отраслевых оборонных холдингов.
При этом, по его мнению, реформа невозможна без изменений законодательства: изменений в закон "Об особенностях управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе" и нового закона "О корпоратизации предприятий ОПК".
По словам Бондаря, в настоящее время проекты законов находятся на рассмотрении профильного комитета ВРУ, и реформа "Укроборонпрома" напрямую зависит от эффективности парламента.
В то же время еще один замгендиректора концерна Мустафа Найем на своей странице в Facebook заявил: "Пора сказать об этом открыто: государственный концерн "Укроборонпром" в нынешнем виде должен быть ликвидирован".
Как сообщалось, "Укроборонпром" в настоящее время объединяет 116 предприятий.