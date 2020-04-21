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  • Дата: Сегодня, 19:00
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В СБУ предлагают продлить санкции против "Яндекс", Mail.Ru и других российских веб-ресурсов

Категория: Новости / Политика

В СБУ предлагают продлить санкции против "Яндекс", Mail.Ru и других российских веб-ресурсов

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов предложил Совету национальной безопасности и обороны продлить санкции против ряда российских веб-ресурсов и программных продуктов, таких как "Яндекс", Mail.Ru, "Доктор Веб", "Касперский", "1С" и "Парус". Об этом 23 апреля сообщил пресс-центр СБУ.

Сегодня мы не просто защищаем украинских граждан от фейков и информационных вбросов из российских соцсетей, но и заботимся о кибербезопасности для представителей бизнеса, государственных и образовательных учреждений. Ведь любой российский почтовый сервис или антивирус могут использовать во вред Украине. Поэтому надо минимизировать риски. Блокируя такие ресурсы и программы, мы заботимся о безопасности страны в целом,
– цитирует пресс-центр главу СБУ.
Также Баканов предложил создать единый реестр программного обеспечения, разрешенного для использования в государственных информационно-телекоммуникационных системах. По мнению киберспециалистов СБУ, это даст возможность ограничить закупки и использование запрещенного ПО и создаст благоприятные условия для развития отечественной IT-сферы.

10 апреля СБУ внесла предложения о продлении запрета российских соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" на три года.

 

Доступ к некоторым российским интернет-ресурсам и программным продуктам был ограничен с мая 2017 года на срок от одного до трех лет в соответствии с указом, которым тогдашний глава государства Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против российских и украинских физических лиц и компаний.
В санкционный список среди прочих попали социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также сервисы Mail.Ru и "Яндекс", сайты российских антивирусных компаний "Лаборатория Касперского" и "Доктор Веб".


Источник: Гордон.ua



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