Степанов: мы будем вынуждены носить маски долгое время

Из-за коронавируса в Украине граждане будут вынуждены пользоваться масками очень большой период времени. Об этом в интервью "Украинской правде" заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает РБК-Украина.

В частности, Степанов назвал коронавирус сверхсерьезной болезнью, с которой мир еще не сталкивался.

Поэтому очень большой период времени мы будем вынуждены и пользоваться масками, и держать дистанцию, и пользоваться дезинфекторами. Поэтому да, определенные ограничения будут существовать достаточно длительное время,

- отметил он.

В то же время министр подчеркнул, что карантин начнут смягчать, как только появится возможность.

Отметим, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что в этом году мир не сможет победить коронавирус, а масочный режим и дистанция станут нормой на ближайшие два года.

Мир изменился. И сомнений ни у кого нет, что мы будем жить в новых условиях. Мы все должны придерживаться масочного режима, придерживаться определенных правил дезинфекции, мы все должны придерживаться социальной дистанции, определенных правил поведения в транспорте, в общественных местах, в магазинах, и так далее. То есть это целый ряд вещей, с которыми мы должны научиться жить ежедневно. Так как, например, мы чистим зубы каждый день, мы должны научиться жить с этим. По расчетам Всемирной организации здравоохранения, по меньшей мере следующих два года,

- отметил Денис Шмигаль в интервью РБК-Украина

Напомним, что согласно постановлению Кабинета министров, карантин в стране предварительно продлевается до 11 мая.