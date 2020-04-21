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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Представителей МВФ пригласили на рассмотрение в Раде закона о банках

Категория: Новости / Политика

Представителей МВФ пригласили на рассмотрение в Раде закона о банках

Представителей Международного валютного фонда пригласили присоединиться к рассмотрению законопроекта о банках, известного как "антиколомойский". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной рады.

Соответствующее приглашение 23 апреля направили члены комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Депутаты рассматривали документ и поправки к нему в режиме видеоконференции.

Председатель комитета Даниил Гетманцев сообщил, что по инициативе членов комитета, подписал письмо Международному валютному фонду с приглашением его представителей приобщиться к обсуждению законопроекта.

К законопроекту было подано 16586 поправок, из которых профильный подкомитет рекомендует учесть 235.



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