В Финляндию из Украины отправился первый чартер с сезонными работниками

23 апреля из Украины в Финляндию вылетел первый чартерный рейс с сезонными работниками, нанятыми для сельхозработ за рубежом во время карантина. Об этом сообщает "ТСН".

На борту спецрейса находились порядка 200 украинцев. Это первый чартер, который власти Финляндии организовали по просьбе своих фермеров. Финны считают, что без этих рабочих их сельское хозяйство не сможет справиться с весенней посевной.

Списки лиц и спецрейсы согласовываются с украинским министерством иностранных дел.

После прилета все работники обязаны пройти двухнедельный карантин.

В целом Финляндия планирует привлечь в этом году к сельхозработам порядка тысячи граждан Украины.

До пандемии коронавируса в Финляндию в течение года на заработки ездили около 15 тысяч украинцев.

Финляндия не единственная страна, которая задействует украинцев в сезонных работах во время пандемии коронавируса. К примеру, несмотря на карантин, Венгрия предоставила для транзита заработчанам из Украины 4 часа в сутки, чтобы они могли попасть в другие страны Европы на работу.