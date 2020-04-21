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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Украинец стал самым результативным баскетболистом команды в матче финала чемпионата Тайваня

Категория: Новости / Спорт

Украинец стал самым результативным баскетболистом команды в матче финала чемпионата Тайваня

Во втором поединке финальной серии чемпионата Тайваня по баскетболу "Тайвань Бор" украинский центровой Игорь Зайцев встретился с БК "Юлон Луксгень", передает корреспондент УНН.

В первой четверти удачнее оказался клуб украинца, который имел 5 очков преимущества. Впоследствии “Тайвань Бор” развил успех до 11 баллов разницы, однако мощное выступление во второй половине второй четверти вывело соперника в лидеры по завершению половины матча — 48:45.

В дальнейшем все попытки “Тайвань Бор” догнать оппонентов не увенчались успехом — выигрыш “Юлон” (89:83).

Зайцев стал лучшим скорером своего коллектива и оформил дабл-дабл — 17 очков (8/13 с игры, 1/2 штарфни), 13 подборов, 6 передач и блок-шот.

Примечательно, что серия стартовала сразу со счета 1:0 в пользу “Тайвань Бор” (благодаря победе в регулярном чемпионате), поэтому сейчас результат 2:1 в пользу “Юлон”. Финальная серия продлится до 4-х побед одного из клубов.



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