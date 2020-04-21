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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Камеры МКС запечатлели таинственный объект в атмосфере Земли

Категория: Новости / Загадки, проекты, открытия

Камеры МКС запечатлели таинственный объект в атмосфере Земли

Нечто загадочное запечатлели камеры Международной космической станции в земной атмосфере несколько дней назад.

Таинственный объект, скрывающийся в облаках, не похож на землю, воду или случайное скопление тумана, сообщает портал u-f.ru.

Исследователи НЛО считают, что в атмосфере Земли спряталась огромная структура. Они изучили объект и рассмотрели его негативное изображение, которое показало четкую структуру, имеющую уникальную форму.

Автор видеоролика, обнаруживший эту аномалию, написал, что прежде ему не доводилось видеть ничего подобного.

 


Источник: ГолосUA



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