В Одессе ночью подожгли Свято-Успенский мужской монастырь.

В Одессе ночью 24 апреля вспыхнул мощный пожар в зданиях Свято-Успенского мужского монастыря. Здесь вспыхнуло хозяйственное помещение, которое предположительно подожгли. Кроме того, неизвестные пытались поджечь несколько автомобилей, находящихся на территории монастыря.

Об этом передает Odessa.Online.

Пожарные прибыли на место ЧП через шесть минут после тревожного звонка, до их прибытия монахи пытались справиться с огнем своими силами. С огнем боролись десять пожарных расчетов.

Во время начала пожара монахи находились на ночной службе. Как сообщил отец Максим, было три очага возгорания. Сначала под один из автомобилей что-то забросили, предположительно бутылку с горючей смесью (ее успел отбросить один из священнослужителей, у авто сгорело колесо), также подожгли микроавтобус и склад. Проживающие на территории монастыря слышали странные хлопки и видели убегающего человека.

Во время пожара пострадал архимандрит Владимир, который помогал тушить огонь и упал с забора. Его госпитализировали с переломом ноги.