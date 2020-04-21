"Укрнафта" получила 800 миллионов дебиторской задолженности от компаний с орбиты "Привата"

"Укрнафта", начиная с декабря 2019 года, получила около 774 млн грн в счет погашения дебиторской задолженности за поставленную в 2015 году нефть.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Это произошло в рамках плана реструктуризации дебиторской задолженности за мировыми соглашениями "Укрнафты" с ООО "Техтрейд Групп", ООО "Гарант-УТН", ООО "Галнафта", ООО "Торговый дом Прикарпаттянафтотрейд" и ООО "Котлас".

Мировые соглашения утверждены судами, что подтверждает их соответствие действующему законодательству", - говорится в сообщении.

Отмечается, что реструктуризация предусматривает погашение долга частями в течение 3-6 лет. В сумму выплаты также будут входить проценты, начисленные на остаток задолженности после января 2020 года.

По состоянию на начало декабря 2019 года сумма задолженности составляла 7,47 млрд грн.

"Дебиторская задолженность за поставленную нефть образовалась в 2015 году. С целью возвращения просроченной дебиторской задолженности в июле 2016 года "Укрнафта" подала 6 судебных исков на общую сумму 7,6 млрд грн. По 5 искам суды приняли решение в пользу компании", - добавили в компании.