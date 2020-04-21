The Rolling Stones выпустили клип на новую песню Living in a Ghost Town, посвященную пандемии

Легендарная рок-группа The Rolling Stones, которая отложила концертный тур из-за коронавируса, выпустила клип на новую песню Living in a Ghost Town ("Живущий в городе-призраке"). Видео опубликовано на YouTube-канале группы.

Сингл стал первой новой работой музыкантов за последние 8 лет и посвящен пандемии.

Как пишет журнал Rolling Stone, фронтмен Мик Джаггер начал писать песню с Китом Ричардсом еще в прошлом году до повсеместного карантина, а в итоге в тексте песни пришлось изменить несколько строк, чтобы точнее отразить текущую ситуацию.

Работа над окончательным вариантом Living in a Ghost Town шла в условиях самоизоляции. По мнению участников, данный трек очень хорошо отражает то, что сейчас творится во всем мире.

"Это было написано не сейчас, и это довольно странно. Я писал о том, что нахожусь в месте, которое было преисполнено жизни, а теперь, так сказать, лишено жизни… Я просто перебирал струны и примерно за 10 минут написал ее, очень быстро", - рассказал Джаггер