В СНБО подготовили проект решения о санкциях против российских соцсетей

Аппаратом Совета национальной безопасности и обороны Украины подготовлен проект решения относительно применения санкций в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности "Mail.ru", "ВКонтакте" и "Одноклассники". Об этом сообщили в пресс-службе Совета нацбезопасности.

С целью применения санкций и подготовки заседания СНБО секретарь Совета безопасности Алексей Данилов направил соответствующие письма в Кабмин, Нацбанк и СБУ с просьбой предоставить предложения по этому вопросу. В пресс-службе этого ведомства отметили, что заседание СНБО состоится в ближайшее время.

Как отмечается, в проекте предусматривается применение санкций в отношении более чем четырехсот юридических и физических лиц, в том числе российских социальных сетей и интернет-сервисов, среди них "Mail.ru", "ВКонтакте" и "Одноклассники" и др.