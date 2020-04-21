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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

В СНБО подготовили проект решения о санкциях против российских соцсетей

Категория: Новости / Политика

В СНБО подготовили проект решения о санкциях против российских соцсетей

Аппаратом Совета национальной безопасности и обороны Украины подготовлен проект решения относительно применения санкций в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности "Mail.ru", "ВКонтакте" и "Одноклассники". Об этом сообщили в пресс-службе Совета нацбезопасности.

С целью применения санкций и подготовки заседания СНБО секретарь Совета безопасности Алексей Данилов направил соответствующие письма в Кабмин, Нацбанк и СБУ с просьбой предоставить предложения по этому вопросу. В пресс-службе этого ведомства отметили, что заседание СНБО состоится в ближайшее время.


Источник: РБК Украина



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