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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Украина будет выходить из карантина в пять этапов

Категория: Новости

Украина будет выходить из карантина в пять этапов

Минздрав вскоре обнародует план по выходу из карантина в пять этапов, сообщил глава ведомства Максим Степанов эфире телеканала Украина 24.

"Разработан алгоритм, пять этапов, каким образом мы будем выходить из карантина, но основной критерий – уменьшение количества заболеваемости и увеличение числа людей, которые выздоровели. Мы говорим о 5 этапах, на каждом из которых мы начинаем смягчать карантинные мероприятия: открытие парков, открытие тех или иных магазинов, расширение работы городского транспорта и так далее. Думаю, что по каждому этапу мы в ближайшие дни предоставим информацию, чтобы все поняли, как Украина будет выходить из карантина и при каких условиях", - рассказал министр.

Он напомнил, что главным условием для отмены карантина является снижение темпов заболеваемости коронавирусом.

На данный момент ежедневный прирост заболевших составляет от 7 до 12%, а для смягчения карантина нужно менее 5%.

Степанов надеется, что необходимые условия для начала выхода из карантина будут в Украине к 12 мая.


Источник: Корреспондент.net



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