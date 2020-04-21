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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Грузия пригрозила отозвать посла из Украины в случае назначения Саакашвили Новости »

Категория: Новости / Политика

Грузия пригрозила отозвать посла из Украины в случае назначения Саакашвили Новости »

Грузия отзовет посла из Украины, если Михаил Саакашвили будет назначен на должность в украинском правительстве. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, передает "Эхо Кавказа".

По его словам, со стороны Украины, как стратегического партнера Грузии, "категорически неприемлемо" назначать Саакашвили на высокую должность, поскольку он осужден за тяжелое преступление и находится в розыске.

Напомним, ранее о возможном отзыве посла из Украинысообщили грузинские СМИ. Также сообщалось, что власти в Тбилиси недовольны решением президента Украины Владимира Зеленского назначить Саакашвили на должность вице-премьер-министра по реформам.


Источник: РБК Украина



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