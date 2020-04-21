Крупнейшие мировые компании начали отказываться от использования Zoom из-за прорех в кибербезопасности программы, сообщает Bloomberg.

Среди компаний, которые вслед за Tesla и Bank of America отказались от использования приложения – Daimler, Ericsson, NXP Semiconductors. Причиной тому – дыры в кибербезопасности приложения.

Также общение в Zoom не рекомендуют для сотрудников правительства Тайвани и Сингапура, а в Индии предлагают в качестве альтернативы использовать видеоплатформу, созданную местными специалистами.

На сегодняшний день, во время тотального карантина, в приложении проходит около 300 миллионов встреч, и это не только частные разговоры, но и служебные. Ранее этот показатель не превышал 10 млн.

Во время такого роста популярности появился и новый вид "троллинга" - Zoombombing – не приглашенные организаторами участники врываются в видеоконференции и провоцируют других людей.

В Zoom говорят, что сейчас сосредоточились на том, чтобы повысить безопасность связи через приложение, улучшают шифрование и говорят, что многие проблемы от того, что изначально создатели ориентировались на корпоративных клиентов со своими собственными командами ИТ-безопасности вместо широкого круга потребителей.