Водительские штрафы с камер будут оплачивать деньгами

Верховная Рада отменила штрафные баллы за нарушение правил дорожного движения, которые фиксируются в автоматическом режиме, о чем стало известно из онлайн-трансляции заседания.

"Проектом акта предлагается исключить из КоАП нормы о действии административного взыскания в виде штрафных баллов, налагаемого на граждан за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме", - говорится в пояснительной записке.

На сегодняшний день каждому водителю, который имеет право управления транспортным средством, ежегодно с начала года (с дня получения права управления транспортным средством) и до конца года начисляется 150 баллов.

В случае фиксации правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме от общего количества баллов гражданина, который совершил правонарушение, вычитается количество штрафных баллов, предусмотренных соответствующей статьей.

С принятием этого закона, штрафы нужно будет оплачивать деньгами.