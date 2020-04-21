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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Водительские штрафы с камер будут оплачивать деньгами

Категория: Новости

Водительские штрафы с камер будут оплачивать деньгами

Верховная Рада отменила штрафные баллы за нарушение правил дорожного движения, которые фиксируются в автоматическом режиме, о чем стало известно из онлайн-трансляции заседания.
 
"Проектом акта предлагается исключить из КоАП нормы о действии административного взыскания в виде штрафных баллов, налагаемого на граждан за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме", - говорится в пояснительной записке.
 
На сегодняшний день каждому водителю, который имеет право управления транспортным средством, ежегодно с начала года (с дня получения права управления транспортным средством) и до конца года начисляется 150 баллов.
 
В случае фиксации правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме от общего количества баллов гражданина, который совершил правонарушение, вычитается количество штрафных баллов, предусмотренных соответствующей статьей.
 
С принятием этого закона, штрафы нужно будет оплачивать деньгами.
 

Источник: Корреспондент.net



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