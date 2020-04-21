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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

В Одессе очаг заболеваемости коронавирусом зафиксирован в частном доме престарелых

Категория: Новости / Происшествия

Эпидситуация по COVID-19 в регионе усложняется очагами в лечебно-профилактических учреждениях региона и заведениях закрытого типа. Об этом в ходе брифинга в ОГА сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров.

Так, в Одессе в доме для людей престарелого возраста зарегистрирован всплеск заболевания коронавирусом. Там COVID-19 диагностирован у пяти человек, трое из которых – медики.

 «Первый случай в доме престарелых зарегистрирован 17 апреля. После этого проведено обследование всех контактных лиц, среди которых у еще четырех человек подтвержден диагноз – коронавирус», - рассказал Виталий Гончаров.

 По его словам, занесение инфекции в заведение – следствие несоблюдение персоналом карантинных мероприятий.

Как сообщили корреспонденту сайта Odessit в пресс-службе Одесского горсовета, гериатрический центр, где зафиксирован всплеск инфекции, является частным заведением.


Источник: Одессит



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