Гигантский аллигатор проник в дом и устроил настоящий погром

В городе Си Пайнс в штате Южная Каролина (США) семья Лоссада была в ужасе от того, что на их задний двор из лагуны прибыл нежданный гость – аллигатор, известный в округе как Большой Джордж.

Об этом пишет NationalGeographic.

Оказавшись там, аллигатор начал валить мебель, крушить предметы на столе и бить хвостом по стеклянной двери.

После этого он вцепился зубами в очаг для барбекю и очень напугал детей, находящихся в доме.

Отец семейства Фернандо Лоссада находился на работе, когда ему позвонила мать, сидевшая дома с тремя его детьми. Он признался, что услышал только слово «аллигатор», и едва помнит, как добрался до дома.

В конечном итоге, потребовались усилия четырех сотрудников специальной службы, чтобы выловить животное и отправить его обратно в дикую природу.

По словам Фернандо, аллигаторы часто встречаются в их районе, однако они редко ведут себя так агрессивно, подбираясь к домам.

«Мы видим их почти каждый день, но на задний двор они не забирались и не устраивали погром. Они перешли на новый уровень», — сказал мужчина, признавшись, что теперь они будут осторожнее на улице.

«Пока он никому не причиняет вреда, его просто сажают обратно в воду. Это его дом, и он никому не причиняет вреда. Нам просто нужно быть осторожными», — резюмировал Лоссада.