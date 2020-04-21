Антарктида была тропическим материком? Находка возрастом 40 миллионов лет перечеркнула все представления о Земле

В Антарктиде впервые натолкнулись на останки лягушки, которой около 40 млн лет. Наличие здесь лягушек дает новое понимание климата на континенте. Специалисты считают, что Антарктида перешла от мягкого климата к холодному.
Ранее на острове было обнаружено сумчастое существо, у которого есть современные родственники из Чили и Аргентины. Новая лягушка примерно такая же старая, как ранее найденное существо, и в обоих животных есть современные родственники в лесах Южной Америки. Ученые делают выводы, что остров Сеймур когда-то напоминал леса Чили и Аргентины, в которых климат влажный и теплый.
Кроме того, находка свидетельствует о том, что лягушки, которые живут в Южной Америке и Австралии, когдато образовывали единую популяцию, которая охватывает части суперконтинента Пангея, которые начали разделяться примерно 175 миллионов лет назад. Роль континента в эволюционной траектории лягушек остается непонятной, пока исследователи не обнаружат больше останков лягушек.