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Сегодня, 12:00

Фирма Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова отсудила у Приватбанка 17 млн гривен

Категория: Новости / Экономика и финансы

Фирма Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова отсудила у Приватбанка 17 млн гривен

Хозсуд Киева взыскал с “Приватбанка” 17,3 миллионов гривенв пользу компании “Арлан”, которая принадлежит Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Такое решение суд принял 25 февраля, передает Finbalance

В свою очередь “Приватбанк” обжалует решение суда в апелляции. Отмечается, что “Арлан” был поручителем по кредиту рефинансирования, который НБУ выдал “Приватбанку” до национализации.

Напомним, в октябре 2019 года компания “Арлан”, выступающая поручителем “Приватбанка” по кредиту рефинансирования, выполнила обязательства перед Нацбанком.

В сентябре Центральный апелляционный хозсуд утвердил мировое соглашение между компанией “Арлан”, которая принадлежит Игорю Коломойскому, и Нацбанком — компания согласилась выплатить долги по кредитам рефинансирования, которые НБУ выдал “Приватбанку” до национализации.

Таким образом, теперь  “Арлан” взыскал выплаченные НБУ средства с “Приватбанка”.



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