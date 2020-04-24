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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Кабмин уволил главного таможенника и главного налоговика

Категория: Новости

Кабмин уволил главного таможенника и главного налоговика

В пятницу, 24 апреля, на внеочередном заседании Каинета министров Украины уволили председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова. Об этом сообщил народный депутат от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко.

Ранее экс-министр финансов Игорь Уманский заявил, что раскрыл масштабные схемы хищений на таможне и в налоговой. В четверг Уманский был назначен советником главы Офиса президента Ермака. А в пятницу Рада проголосовала за создание следственной комиссии по расследованию фактов, изложенных в заявлении Уманского. Ещё ранее было возбуждено уголовное дело. Видимо, чтоб не мешали расследовать Нефедова и Верланова уволили.

 

 

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