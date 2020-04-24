Цушко с 1994 по 2006 год был депутатом Верховной Рады и членом комитета по финансам и банковской деятельности. В 2006 году он заменил Юрия Луценко на посту главы МВД Украины. В марте 2010 года его назначили министром экономики в правительстве Азарова, а 17 декабря этого же года он занял пост главы Антимонопольного комитета Украины, которым руководил до 2014 года.
По мнению Тарана, Цушко — очень опытный управленец и он действительно может пригодиться нынешней украинской власти в условиях кадрового голода, о котором ранее говорил Зеленский.
Таран подчеркнул, что возвращение Цушко во власть станет знаковым, так как фигуры такого калибра из ближайшего домайданного прошлого до сих пор оставались не у дел.
Василий Цушко приглашен в Кабмин на должность Главы государственной таможни, которая наканыне освободилась после внезапного увольнения Максима Нефедова.
Как сообщает Zn.ua со ссылкой на собственный источник в Офисе президента, Цушко изначально был приглашен на должность Главы гостаможни, несмотря на факты, указанные в декларации.
Ранее Цушко подал е-декларацию на сайте Национального агентства по противодействию коррупции, указав в графе "место работы" заместитель министра в Министерстве финансов Украины.
Напомним, на внеочередном заседании Каинета министров Украины 24 апреля уволили председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова.
Как ранее сообщалось, экс-глава таможенной службы Максим Нефедов заявил, что не знает, по какой причине на внеочередном заседании Кабмина его внезапно уволили вместе со всеми заместителями.