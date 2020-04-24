Бывший глава МВД Украины и министр в правительстве Николая Азарова Василий Цушко претендует на должность замминистра финансов в действующем Кабмине Дениса Шмыгаля. О том, почему президент Владимир Зеленский позвал во власть соратника Виктора Януковича, рассказал 24 апреля «Главреду» политолог Виктор Таран

Цушко с 1994 по 2006 год был депутатом Верховной Рады и членом комитета по финансам и банковской деятельности. В 2006 году он заменил Юрия Луценко на посту главы МВД Украины. В марте 2010 года его назначили министром экономики в правительстве Азарова, а 17 декабря этого же года он занял пост главы Антимонопольного комитета Украины, которым руководил до 2014 года.

По мнению Тарана, Цушко — очень опытный управленец и он действительно может пригодиться нынешней украинской власти в условиях кадрового голода, о котором ранее говорил Зеленский.

«Если учесть персональный опыт Цушко, то можно сделать прогноз, что его могут сделать заместителем министра финансов, который будет координировать работу таможни <…> Он понимает, как работает фискальная и финансовая система. И если ему отдадут руководство и он покажет результат, то не исключаю, что в дальнейшем его могут сделать главным таможенником страны», — рассказал эксперт.



Таран подчеркнул, что возвращение Цушко во власть станет знаковым, так как фигуры такого калибра из ближайшего домайданного прошлого до сих пор оставались не у дел.

Василий Цушко приглашен в Кабмин на должность Главы государственной таможни, которая наканыне освободилась после внезапного увольнения Максима Нефедова.

Как сообщает Zn.ua со ссылкой на собственный источник в Офисе президента, Цушко изначально был приглашен на должность Главы гостаможни, несмотря на факты, указанные в декларации.

Ранее Цушко подал е-декларацию на сайте Национального агентства по противодействию коррупции, указав в графе "место работы" заместитель министра в Министерстве финансов Украины.

Напомним, на внеочередном заседании Каинета министров Украины 24 апреля уволили председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова.

Как ранее сообщалось, экс-глава таможенной службы Максим Нефедов заявил, что не знает, по какой причине на внеочередном заседании Кабмина его внезапно уволили вместе со всеми заместителями.

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