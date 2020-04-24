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  • Дата: Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00

Опрос показал, сколько украинцев на карантине уже растратили все сбережения

Категория: Новости / Экономика и финансы

Опрос показал, сколько украинцев на карантине уже растратили все сбережения

Социологи выяснили, что продление карантина в Украине до 11 мая одобряют 68% украинцев, а отрицательно относятся 32% опрошенных. Причина протеста заключается в том, что у трети населения закончились сбережения.

Как показывают результаты исследования New Image Marketing Group, проведенного на базе приложения Лемур, 29% респондентов пожаловались на полное отсутствие средств к существованию.

В результате опроса 49% граждан отметили, что имеющихся сбережений и имеющихся доходов им хватит на месяц и меньше. На два месяца сбережений хватит у 8% украинцев, на три или четыре месяца – у 6%, на полгода – у 4%, на более чем полгода – у 4% респондентов.

81% опрошенных полагает, что нужно ликвидировать запрет на посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон. 70% высказались за открытие сферы торговли непродовольственными товарами, а 60% граждан считают, что уже можно возобновить работу сферы услуг. Также 55% респондентов поддерживают инициативу открытия детских и спортивных площадок, и столько же убеждены, что пора запускать в городах общественный транспорт.

Всего социологи опросили 1204 респондентов в период с 23 по 24 апреля. Анкеты были разосланы участникам онлайн. Погрешность авторы опроса установили на уровне 3,8%.

Напомним, с тех пор, как в Украине начал действовать коронавирусный карантин по причине пандемии Covid-19, 39% украинцев испытывают финансовые трудности, а у 45% - нет сбережений.

 

главред

 



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