Wizz Air приостановила выполнение рейсов в Украину до 11 мая включительно из-за карантина

Лоукост-авиаперевозчик Wizz Air сегодня сообщил о приостановке выполнения рейсов в/из Украины до 11 мая 2020 года включительно в связи с продлением правительством карантина. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Пассажиры, бронирования которых претерпели изменений, будут автоматически проинформированы через электронную почту в случае, если они бронировали билеты непосредственно на сайте или через мобильное приложение авиакомпании. 120%-я компенсация стоимости билетов будет перечислена на счет в форме кредита, который можно использовать в течение следующих 24 месяцев на приобретение услуг и товаров Wizz Air. Пассажиры также могут выбрать денежное возмещение, что требует больше времени для выполнения. Они получат отдельное электронное письмо с информацией о необходимых шагах по осуществлению перевода на банковский счет или банковскую карточку. И в этом случае будут иметь право только на 100%-е возмещение от первоначального тарифа билета. Пассажиры, которые осуществляли бронирование через туристические агентства, а также через онлайн-турагентства, должны связаться с компанией, у которой они приобрели билеты.

Wizz Air приносит извинения за неудобства, вызванные запретом на путешествия, и уверяет, что безопасность и благополучие пассажиров и экипажа остаются главным приоритетом авиакомпании.

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