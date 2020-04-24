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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Кабмин обнародовал план выхода Украины из карантина. Он состоит из 5 этапов

Категория: Новости

Кабмин обнародовал план выхода Украины из карантина. Он состоит из 5 этапов

Кабинет министров опубликовал план выхода Украины из карантина, который ранее правительство продлило до 11 мая. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Премьер отметил, что стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации в стране.

"Каждый этап имеет четкие индикаторы и зависит от динамики распространения заболевания. Правительственная дорожная карта выхода из карантина даст возможность сохранить жизни украинцев и одновременно постепенно восстановить экономическую стабильность", - написал Шмыгаль.

Так выглядит план выхода Украины из карантина:

  • 1-й этап - контроль над распространением, доступность медицинских ресурсов: на протяжении 10 дней подряд соотношение выявленных случаев среди всех протестированных не меняется или ежедневное отклонение удерживалось в пределах 5%;
  • 2-й этап - уменьшение случаев. Разгрузка медицинской системы: на протяжении 10 дней подряд процент выявленных случаев среди всех протестированных в стране ежедневно снижается, ежедневное количество людей, которые выздоровели, остается неизменным либо растет;
  • 3-й этап - освобождение медицинской системы от больных: на протяжении 10 дней подряд количество людей, которые выздоровели, вдвое либо более превышает количество новых случаев. Учреждения здравоохранения заполнены пациентами с Covid-19 менее чем на 10%;
  • 4-й этап - полный контроль над очагами: на протяжении 10 дней подряд количество новых не связанных между собой случаев меньше, чем 5 на область;
  • 5-й этап - прекращение внутренней передачи вируса: единичные случаи, которые связаны исключительно с импортом заболевания.

 

Кабмин обнародовал план выхода Украины из карантина. Он состоит из 5 этапов

 

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения планирует смягчить карантинные меры и постепенно выходить из карантина.

Напомним, за последние сутки в Украине зафиксированы 477 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество инфицированных составляет 7647. 601 пациент с ранее подтвержденным диагнозом Covid-19 вылечился, 193 человека умерли.

 

Кабмин обнародовал план выхода Украины из карантина. Он состоит из 5 этапов

 

 

Источник: 112.ua


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