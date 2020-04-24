Кабмин обнародовал план выхода Украины из карантина. Он состоит из 5 этапов

Кабинет министров опубликовал план выхода Украины из карантина, который ранее правительство продлило до 11 мая. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Премьер отметил, что стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации в стране.

"Каждый этап имеет четкие индикаторы и зависит от динамики распространения заболевания. Правительственная дорожная карта выхода из карантина даст возможность сохранить жизни украинцев и одновременно постепенно восстановить экономическую стабильность", - написал Шмыгаль.

Так выглядит план выхода Украины из карантина:

1-й этап - контроль над распространением, доступность медицинских ресурсов: на протяжении 10 дней подряд соотношение выявленных случаев среди всех протестированных не меняется или ежедневное отклонение удерживалось в пределах 5%;

- контроль над распространением, доступность медицинских ресурсов: на протяжении 10 дней подряд соотношение выявленных случаев среди всех протестированных не меняется или ежедневное отклонение удерживалось в пределах 5%; 2-й этап - уменьшение случаев. Разгрузка медицинской системы: на протяжении 10 дней подряд процент выявленных случаев среди всех протестированных в стране ежедневно снижается, ежедневное количество людей, которые выздоровели, остается неизменным либо растет;

- уменьшение случаев. Разгрузка медицинской системы: на протяжении 10 дней подряд процент выявленных случаев среди всех протестированных в стране ежедневно снижается, ежедневное количество людей, которые выздоровели, остается неизменным либо растет; 3-й этап - освобождение медицинской системы от больных: на протяжении 10 дней подряд количество людей, которые выздоровели, вдвое либо более превышает количество новых случаев. Учреждения здравоохранения заполнены пациентами с Covid-19 менее чем на 10%;

- освобождение медицинской системы от больных: на протяжении 10 дней подряд количество людей, которые выздоровели, вдвое либо более превышает количество новых случаев. Учреждения здравоохранения заполнены пациентами с Covid-19 менее чем на 10%; 4-й этап - полный контроль над очагами: на протяжении 10 дней подряд количество новых не связанных между собой случаев меньше, чем 5 на область;

- полный контроль над очагами: на протяжении 10 дней подряд количество новых не связанных между собой случаев меньше, чем 5 на область; 5-й этап - прекращение внутренней передачи вируса: единичные случаи, которые связаны исключительно с импортом заболевания.

Напомним, за последние сутки в Украине зафиксированы 477 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество инфицированных составляет 7647. 601 пациент с ранее подтвержденным диагнозом Covid-19 вылечился, 193 человека умерли.