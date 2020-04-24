МИД КНР: Китай обладает способностью контролировать эпидемию

Китай уверен в своих силах, и также способен одержать победу в борьбе с эпидемией, вызванной коронавирусом нового типа, заявила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Она сделала такое заявление на ведомственной пресс-конференции в связи с тем, что Всемирная организация здравоохранения /ВОЗ/ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

"После того, как случилась вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, китайское правительство, обладая высоким чувством ответственности за здоровье народа, приняло всевозможные и самые строгие противоэпидемические меры", - сообщила Хуа Чуньин, отметив, что множество из этих мер во многом превысили требования, предусмотренные в Международных правилах здравоохранения.

Наряду с этим, отметила она, китайская сторона, демонстрируя открытую, прозрачную и ответственную позицию, своевременно информирует заинтересованные стороны об эпидемической ситуации и делится с ними картой генома коронавируса, что заслужило признание и высокую оценку от ВОЗ и многих других стран.

По словам Хуа Чуньин, Китай поддерживает тесные контакты и сотрудничество с ВОЗ. "Эксперты ВОЗ недавно совершили ознакомительную поездку в Ухань, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус также нанес визит в Китай и обсудил вопросы профилактики и контроля за коронавирусом 2019-nCoV", - сказала она.

Напомнив, что Тедрос положительно оценил противоэпидемическую работу Китая и одобрил огромный вклад Китая в мировую борьбу против коронавируса нового типа, Хуа Чуньин заверила, что Китай готов продолжительно работать вместе с ВОЗ и другими странами для того, чтобы совместно защищать глобальную и региональную безопасность в области общественного здравоохранения.

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