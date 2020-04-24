Зеленский "проигнорировал" встречу с Саакашвили

Как пишет Obozrevatel, встреча Саакашвили со "слугами народа" проходила сегодня в КВЦ "Парковый", но президента на ней не было.
Также стало известно, что на данный момент кандидатуру Саакашвили готовы поддержать всего лишь 100 нардепов.
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На заседании фракции Слуга народа Саакашвили заявил, что не намерен принимать участие в местных выборах осенью 2020 года.
"Я не собираюсь идти ни на какие выборы никакой осенью… если и пойду, то вместе с вами", - сказал Саакашвили.
Также он заявил, что за много лет в украинской политике еще не видел "такой классной команды".
Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура предложил экс-главе Одесской ОГА стать советником премьер-министра, но тот отказался. Что думает по этому поводу глава Кабмина Денис Шмыгаль пока неизвестно.
Саакашвили в парламенте
Как ранее писал Главред, Михаил Саакашвили возвращается в украинскую власть. Бывший глава Одесской ОГА и экс-президент Грузии может занять должность вице-премьер-министра по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля.
Напомним, Саакашвили будет лично встречаться с фракцией Слуги народа, чтобы убедить депутатов проголосовать за его назначение вице-премьером в правительство Дениса Шмыгаля.
Также Саакашвили прокомментировал свой давний конфликт с главой МВД Арсеном Аваковым, с которым может пересекаться в одном правительстве.