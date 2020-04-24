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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Медреформа – поворот ни туда VIDEO

Категория: Новости / Авторская колонка


Медреформа – поворот ни туда VIDEO

 

Медреформа – поворот ни туда

«Есть премия Нобелевская, а есть Шнобелевская – её вручают за открытия, которых лучше было не делать, или «за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом – задуматься». Вот, например, в прошлом году учёные из нескольких стран доказали, что намагниченные мёртвые тараканы ведут себя иначе, чем живые, даже если они намагничены.

В связи с эпидемией коронавируса власти целого ряда стран сделали несколько научных открытий, которых, вообще-то, лучше было бы не делать. Во всяком случае, мы бы без них вполне обошлись.

Вот лишь некоторые открытия, которые подарила нам эпидемия.

  1. Если ввести в город армию, вирус испугается и убежит.

Опробовано в Париже и не только. Почему-то не помогло. Ну что ж — премию можно дать за то, что установлена обратная зависимость.

  1. Если отслеживать все перемещения по городу здоровых людей, то количество больных сократится.

Эксперимент продолжается. Но есть основания полагать, что карантин закончится, а отрабатываемая сейчас система слежки останется. «1984» ближе, чем вы думаете…

  1. Проще и быстрее поместить на карантин несколько десятков миллионов жителей страны, чем несколько десятков тысяч людей, прибывших из стран, где уже началась эпидемия.

Для Украины точно проще — ресурсов государства банально не хватает для обеспечения карантина потока заробитчан. Тем более, что их не десятки, а сотни тысяч», - пишет известный политический эксперт Василий Стоякин.

Но главное открытие — это полная неготовность системы здравоохранения фешенебельных стран Запада противостоять эпидемии из-за нехватки больничных коек, оборудования, врачей…

С далеких времен перестройки, когда у нас солнце стало всходить на Западе, мы с упоением идеализировали их социально-политический строй в том числе фасад системы здравоохранения. Что, что, а в мире звонкого чистогана, фасады, или даже, скорее, витрины делать умеют! Что-то пошло не так или ущербна сама модель?

Капиталистическая модель «медицины наживы», которую нам усиленно задвигают в виде медреформы существует по принципу: «чем вам хуже, тем нам лучше» по сути в ней мало что остается от принципов, заложенных в клятве Гиппократа. Служение низведено до уровня услуги, а цель услуги – извлечение прибыли. Порою неправомерной, поскольку ее приобретатель поставлен незавидное положение. Выбор его не велик, терпеть боль и страдания, либо отдать последние деньги. Но и не это, как оказалось, самое худшее. Капиталист ради увеличения прибыли стремится уменьшать издержки, в медицине это выражается в сокращении коек, врачей их оплаты и даже скармливания пациентам плацебо, вместо дорогостоящих препаратов, которые стали таковыми, тоже из-за жадности фармакологических корпораций. Поскольку дорогостоящая «услуга» не по карману большинству наших сограждан, нам ее пытаются впарить при помощи страховой медицины, а нижний порог ее работы составляет 5000$ дохода на душу населения, а у нас после кризиса и 2000$ не будет. Получается замкнутый круг, и модель несовершенна и денег у нас на нее нет. Вот и выходит: и свое разрушили и повернули ни туда.



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