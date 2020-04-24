Медреформа – поворот ни туда VIDEO

Медреформа – поворот ни туда

«Есть премия Нобелевская, а есть Шнобелевская – её вручают за открытия, которых лучше было не делать, или «за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом – задуматься». Вот, например, в прошлом году учёные из нескольких стран доказали, что намагниченные мёртвые тараканы ведут себя иначе, чем живые, даже если они намагничены.

В связи с эпидемией коронавируса власти целого ряда стран сделали несколько научных открытий, которых, вообще-то, лучше было бы не делать. Во всяком случае, мы бы без них вполне обошлись.

Вот лишь некоторые открытия, которые подарила нам эпидемия.

Если ввести в город армию, вирус испугается и убежит.

Опробовано в Париже и не только. Почему-то не помогло. Ну что ж — премию можно дать за то, что установлена обратная зависимость.

Если отслеживать все перемещения по городу здоровых людей, то количество больных сократится.

Эксперимент продолжается. Но есть основания полагать, что карантин закончится, а отрабатываемая сейчас система слежки останется. «1984» ближе, чем вы думаете…

Проще и быстрее поместить на карантин несколько десятков миллионов жителей страны, чем несколько десятков тысяч людей, прибывших из стран, где уже началась эпидемия.

Для Украины точно проще — ресурсов государства банально не хватает для обеспечения карантина потока заробитчан. Тем более, что их не десятки, а сотни тысяч», - пишет известный политический эксперт Василий Стоякин.

Но главное открытие — это полная неготовность системы здравоохранения фешенебельных стран Запада противостоять эпидемии из-за нехватки больничных коек, оборудования, врачей…

С далеких времен перестройки, когда у нас солнце стало всходить на Западе, мы с упоением идеализировали их социально-политический строй в том числе фасад системы здравоохранения. Что, что, а в мире звонкого чистогана, фасады, или даже, скорее, витрины делать умеют! Что-то пошло не так или ущербна сама модель?

Капиталистическая модель «медицины наживы», которую нам усиленно задвигают в виде медреформы существует по принципу: «чем вам хуже, тем нам лучше» по сути в ней мало что остается от принципов, заложенных в клятве Гиппократа. Служение низведено до уровня услуги, а цель услуги – извлечение прибыли. Порою неправомерной, поскольку ее приобретатель поставлен незавидное положение. Выбор его не велик, терпеть боль и страдания, либо отдать последние деньги. Но и не это, как оказалось, самое худшее. Капиталист ради увеличения прибыли стремится уменьшать издержки, в медицине это выражается в сокращении коек, врачей их оплаты и даже скармливания пациентам плацебо, вместо дорогостоящих препаратов, которые стали таковыми, тоже из-за жадности фармакологических корпораций. Поскольку дорогостоящая «услуга» не по карману большинству наших сограждан, нам ее пытаются впарить при помощи страховой медицины, а нижний порог ее работы составляет 5000$ дохода на душу населения, а у нас после кризиса и 2000$ не будет. Получается замкнутый круг, и модель несовершенна и денег у нас на нее нет. Вот и выходит: и свое разрушили и повернули ни туда.