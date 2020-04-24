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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Дешевая нефть “обнулит” Фонд благосостояния России за 2 года — Deutsche Bank

Категория: Новости / Экономика и финансы

Дешевая нефть “обнулит” Фонд благосостояния России за 2 года — Deutsche Bank

Российский Фонд национального благосостояния может быть исчерпан чуть более чем за два года при цене российской нефти Urals 15 долларов за баррель. Такую оценку предложили экономисты Deutsche Bank в новом отчете. Об этом сообщает РБК.

“При Urals по 15 долл этих средств (ФНБ) будет достаточно, чтобы покрывать дефицит нефтегазовых доходов в течение чуть более двух лет. Но этот срок будет ближе к шести годам, если Urals будет стоить 30 долларов”, — пишут аналитики.

По их подсчетам, текущий размер ФНБ составляет около 120 миллиардов долларов или около 9 триллионов рублей.

На этой неделе российская нефть Urals подешевела до 12 долларов.



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