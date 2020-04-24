Как карантин привел Netflix к рекордному росту прибыли и подписчиков

Во вторник, 21 апреля, акции компании достигли рекордного максимума — 4,8% ($454,80 за акцию). Прогнозы аналитиков Уолл-стрит о том, насколько крупной может быть «карантинная надбавка» Netflix в первом квартале, были неоднозначными, сообщает Variety. В итоге выручка Netflix за первый квартал выросла с $4,52 млрд до $5,77 млрд, а чистая прибыль удвоилась с $344 млн до $709 млн.

Прежде всего, это заслуга абонентов: в начале года Netflix прогнозировал рост числа подписчиков на 7 млн, но к концу квартала получил 15,7 млн. Сейчас сервисом пользуются 182,9 млн человек по всему миру — это на 22,8% больше, чем годом ранее. Тем не менее Netflix осознает, что вскоре после отмены карантина показатели пойдут на спад.

«Рост подписчиков временно ускорился из-за изоляции», — констатировал гендиректор Netflix Рид Хастингс в письме акционерам. Он также добавил, что из-за приостановки кинопроизводства в Голливуде часть расходов на контент будет заморожена, а часть запланированных релизов отложена.

«Надеемся, что прогресс в борьбе с коронавирусом позволит правительствам вскоре отменить режим изоляции. Когда это случится, рост числа абонентов Netflix начнет снижаться, а просмотры — падать. Наш внутренний прогноз на второй квартал — 7,5 млн новых платных подписчиков в мире», — сказал Хастингс.

Тем не менее, по словам Теда Сарандоса, гендиректора Netflix по контенту, пересмотра графика релизов в оставшихся кварталах текущего года не ожидается. Компания уже завершила производство почти всех запланированных в этом году проектов и даже часть шоу, которые выйдут в 2021 году. Четвертый сезон сериала «Корона», к примеру, проходит постпродакшен, как и анимационный проект «До луны», созданный в сотрудничестве с Китаем. Другие мультипликационные шоу сотрудники компании завершают в удаленном режиме. К слову, анимация — новая перспективная область инвестиций для Netflix, ради которой компании выделили пару зданий в Голливуде после номинации фильма «Клаус» на премию «Оскар».

Одним из самых популярных шоу весной этого года стал документальный сериал Netflix «Король тигров»: за первые десять дней трансляции его посмотрели 34 млн зрителей. Среди других релизов, заинтересовавших аудиторию, значатся детектив «Правосудие Спенсера», испанский сериал «Бумажный дом» и реалити-шоу «Любовь слепа».

И хотя дела компании идут неплохо, коронавирусу удалось отправить ее на неизведанные территории. Netflix приостановила производство некоторых проектов во всем мире (за исключением Исландии и Южной Кореи). Съемки сериалов «Очень странные дела» и «Ведьмак», а также фильма с участием Дуэйна Джонсона пришлось прервать. У компании нет шансов заглянуть в будущее и узнать, что сулит следующий квартал, поэтому она призывает инвесторов с осторожностью относиться к рекордным показателям.

Несмотря на впечатляющий рост числа абонентов, Netflix остается в пространстве высокой конкуренции на рынке онлайн-кинотеатров, производящих оригинальные фильмы и сериалы. WarnerMedia все еще планирует запустить HBO Max 27 мая, NBCUniversal в настоящее время завершает работу над сервисом Peacock, запуск которого назначен на 15 июля. Disney Plus стремительно набирает популярность: в начале апреля, всего через пять месяцев после запуска, сервис сообщил о 50 млн платных подписчиков по всему миру.

Netflix по-прежнему планирует выпустить еще больше оригинального контента в 2020 году. И на данный момент пауза в производстве играет на руку финансовому благополучию компании, прибавляя «наличности» за счет новых абонентов, скучающих взаперти.

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