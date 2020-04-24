Сажал деревья и анонсировал новую конституцию страны

Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал внесение изменений в конституцию страны. Об этом сообщает агентство БелТА. По словам Лукашенко, новая конституция будет принята в течение ближайших пяти лет.

"Вопрос конституции... Он же не снимается. Здесь однозначно можно ответить, что мы в новой пятилетке скорее всего будем иметь новую конституцию", - заявил он. При этом Лукашенко отметил, что президентские выборы, которые должны состояться в 2020 году, пройдут согласно нынешней конституции Беларуси. "Здесь можно однозначно сказать, что мы будем проводить по конституции, как я и обещал", - добавил белорусский президент.

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