Британский премьер Джонсон вернется на работу 27 апреля

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернется на работу в понедельник. Об этом заявила пресс-секретарь его офиса на Даунинг-стрит, передает Reuters.

Напомним, 12 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который был госпитализирован с коронавирусом, был выписан из больницы. Он воздерживался от какой-либо работы в правительстве, и восстанавливал силы в загородной усадьбе Чекерс.

Джонсон был госпитализирован в больницу Святого Томаса 5 апреля, с постоянной высокой температурой и кашлем, а на следующий день - переведен в реанимацию.

До того, как попасть в больницу, премьер провел 10 дней в самоизоляции. 26 марта стало известно о его заболевании коронавирусом.