В Одессе можно бесплатно пройти тест на коронавирус

По инициативе почетного гражданина города Одессы и Одесской области Сергея Кивалова начал свою работу Центр борьбы с эпидемиями, противодействия коронавирусу и защиты от пандемии COVID-19. На базе этого Центра, а также Университетской клиники Международного гуманитарного университета у Вас есть возможность бесплатно сдать тест на коронавирус и получить высококвалифицированную консультацию докторов и кандидатов медицинских наук. В то же время Вы можете получить онлайн консультацию врачей с использованием телемедицинских технологий. Для предварительной записи на прохождение теста на COVID-19 и получение консультации врача обращайтесь в call-центр по номеру телефона (048) 700-78-30 с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:00.