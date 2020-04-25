В Бельгии от коронавируса умер один из последних узников Освенцима

В Бельгии 26 апреля от осложнений, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, скончался один из последних узников Освенцима, 94-летний Анри Кичка. Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что в годы Второй мировой войны Кичка пережил заключение в концлагере Освенцим. В течение многих лет он старался не вспоминать об этом, однако в последние годы читал лекции в школах, чтобы новые поколения не забывали об ужасах войны. Через 60 лет после окончания войны Анри Кичка опубликовал мемуары о том, что ему пришлось пережить в концлагере.

Как сообщалось, в Украине коронавирусом заражено 8617 лиц, за сутки 492 новых случая.