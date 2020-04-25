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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

В Нидерландах норки заразились от людей коронавирусом

Категория: Новости

В Нидерландах норки заразились от людей коронавирусом

В Нидерландах в последний день завершившейся недели произошло довольно тревожное событие, которое может стать первым официально зафиксированным случаем передачи коронавируса от человека животным: COVID-19 обнаружили у беззащитных норок, содержавшихся на двух фермах.
Фермы с заразившимися животными расположены в городах Гермерт-Бакель и Лаарбек, в южной провинции Северный Брабант, где произошла самая серьезная вспышка коронавируса в стране.
У норок взяли анализы на коронавирус после того, как у них были выявлены симптомы заболевания, в частности, трудности с дыханием.

Ранее COVID-19 был подтвержден у нескольких работников фермы. Предполагается, что норки заразились от них.

В связи с возможностью инфицирования жителям соседних населенных пунктов посоветовали не приближаться к фермам на расстояние до 400 метров. Сейчас въезд в фермы закрыт, медики также не рекомендуют гулять вблизи мест разведения норок.


Источник: ФАКТЫ



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