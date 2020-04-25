Во Львовской области мужчина сгорел в военном грузовике

Во Львовской области сгорел грузовик Министерства обороны Украины, в результате чего один человек погиб, а еще один получил тяжелые ожоги. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным во Львовской области.

"26 апреля в 2:45 на диспетчерский пункт «службы 101» поступило сообщение о пожаре в г. Судовая Вишня по ул. Станционная на грузовой платформе железнодорожного вокзала «Судовая Вишня» в грузовом автомобиле ЗИЛ, который принадлежит Министерству обороны Украины. В результате пожара в автомобиле погиб человек, еще один получил ожоги»,

- говорится в сообщении.Прибыв на место возгорания пожарные обнаружили весь автомобиль в огне. На месте пожара пострадал мужчина 1967 года рождения, у которого было 60% ожогов тела, туловища, лица и рук 2-3 степени. Погасив очаг огня, было найдено еще одного человека в середине автомобиля, медики констатировали у него смерть.

Огнем было уничтожено автомобиль. Удалось спасти 2 соседние автомобили от возгорания и поражения. К тушению пожара были привлечены шесть спасателей и две единицы спецтехники.

53 отдельная механизированная бригада на своей странице в Facebook сообщила, что причиной возгорания стало короткое замыкание.