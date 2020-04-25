Ляшко назвал условия для ускоренного выхода из карантина

Украина сможет с первого этапа выхода из карантина перейти сразу на третий или четвертый. Об этом в воскресенье, 26 апреля, заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире одного из украинских телеканалов.

"Если у нас будет резкое снижение количества больных, мы сможем с первого этапа перейти на третий или на четвертый этап",

- сказал он.Напомним, глава правительства Денис Шмыгаль ранее опубликовал план выхода из карантина в случае улучшения эпидемиологической ситуации в Украине. Дорожная карта выхода из карантина состоит из 5 этапов, ее реализация может начаться после 11 мая при условии снижения заболеваемости коронавирусом.

Шмыгаль подчеркнул, что 5-этапный план выхода из карантина "даст возможность сохранить жизни украинцев и одновременно постепенно восстановить экономическую стабильность".