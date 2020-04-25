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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Шакира окончила онлайн-курсы по философии

Категория: Новости

Шакира окончила онлайн-курсы по философии

Известная певица Шакира дистанционно окончила курсы античной философии. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Она прошла обучение дистанционно, находясь в изоляции из-за пандемии коронавируса. Исполнительница опубликовала селфи, на котором позирует с дипломом в руках.

Шакира изучала философию на онлайн-курсах Пенсильванского университета и даже получила сертификат о том, что “выпустилась” с отличием.

“Я только что закончила свой 4-недельный курс по древней философии от Пенсильванского университета. Знаю… моя сфера интересов не особенно практична, но ее изучение заняло у меня немало ночных часов после того, как дети засыпали. Спасибо Платону и его предшественникам за ту радость, которую я испытывала весь последний месяц”,
 – написала певица.


Источник: БУКВЫ



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