 
Информация к новости
  • Просмотров: 94
  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Борис Джонсон вернулся в официальную резиденцию

Категория: Новости / Политика

Борис Джонсон вернулся в официальную резиденцию

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после лечения болезни, вызванной коронавирусом, вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит, 10. Об этом 26 апреля сообщил телеканал ​​​Sky News.

Отмечается, что последние две недели глава британского Кабмина провел в загородной резиденции Чекерс и не принимал активного участия в работе правительства.
При этом, по данным телеканала, он ежедневно общался по видеосвязи с первым министром, главой МИД Домиником Раабом, который временно исполнял его обязанности.
Ранее стало известно, что с понедельника Джонсон вернется к исполнению обязанностей премьера. Ожидается, что в ближайшие сутки он получит последнюю информацию о ходе борьбы с эпидемией на территории Соединенного Королевства.


Источник: Корреспондент



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.


Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать