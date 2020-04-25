Борис Джонсон вернулся в официальную резиденцию

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после лечения болезни, вызванной коронавирусом, вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит, 10. Об этом 26 апреля сообщил телеканал ​​​Sky News.

Отмечается, что последние две недели глава британского Кабмина провел в загородной резиденции Чекерс и не принимал активного участия в работе правительства.

При этом, по данным телеканала, он ежедневно общался по видеосвязи с первым министром, главой МИД Домиником Раабом, который временно исполнял его обязанности.

Ранее стало известно, что с понедельника Джонсон вернется к исполнению обязанностей премьера. Ожидается, что в ближайшие сутки он получит последнюю информацию о ходе борьбы с эпидемией на территории Соединенного Королевства.