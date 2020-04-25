Ежедневно по спецбилетам в Киеве ездит 40 тысяч человек

Ежедневно в общественном транспорте Киева по спецбилетам ездит более 40 тысяч пассажиров, сообщил во время онлайн пресс-конференции 27 апреля мэр столицы Виталий Кличко.

После временного прекращения работы метрополитена все нагрузки взял на себя наземный общественный транспорт. Он сегодня работает в ограниченном режиме - только по спецбилетам. И перевозит ежедневно более 40 тысяч пассажиров. Это - медики, сотрудники полиции и спасатели, работники стратегических предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города,

- отметил он.

По словам Кличко, на маршруты в столице каждый день выходит 300 единиц транспорта - автобусы, троллейбусы и трамваи коммунального предприятия "Киевпастранс". В часы пик на линиях работает максимальное количество транспорта. Обслуживают его 11 транспортных депо города. Там же обеспечивают обязательную дезинфекцию подвижного состава, - сказал мэр Киева.

Он также отметил, что "все водители и кондукторы обеспечены средствами защиты".

17 марта в Киеве прекратило работать метро. А с 23 марта перестали брать простых пассажиров в трамваи, троллейбус и маршрутки. Ездить в них теперь имеют право только обладатели спецпропусков - работники стратегических и критических важный предприятий города: это медицинские работники, спасатели, правоохранители, специалисты сферы ЖКХ, люди, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках и т.д.

А пока подземка не работает, там проводятся ремонтные работы. На станции "Палац спорта" меняют пути и системы освещения, проверяют системы пожарной безопасности, вентиляционного и насосного оборудования. Продолжаются ремонты эскалаторов. А на станциях "Арсенальной", "Сырец" и "Лукьяновская" установят оборудование для передвижения людей с ограниченными физическими возможностями.