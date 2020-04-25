В Одессе собираются открыть еще два автобусных маршрута

Городской департамент транспорта, связи и организации дорожного движения рассматривает возможность открытия в Одессе еще двух автобусных маршрутов.
Как сообщил в ходе заседания оперативного штаба по COVID -19 директор департамента Александр Илько, благодаря изменению пассажиропотока появилась возможность высвободить автобусы и открыть два маршрута: №221 и №198.
Кроме того, Александр Илько отметил, что перевозчики решили проблему доставки сотрудников инекционной больницы из Межлиманья. С другими населенными пунктами вопрос пока остается открытым.
В свою очередь, мэр Геннадий Труханов отметил, что доставлять на работу нужно всех сотрудников и предложил привлечь волонтеров.