В Одессе собираются открыть еще два автобусных маршрута

Городской департамент транспорта, связи и организации дорожного движения рассматривает возможность открытия в Одессе еще двух автобусных маршрутов.

Как сообщил в ходе заседания оперативного штаба по COVID -19 директор департамента Александр Илько, благодаря изменению пассажиропотока появилась возможность высвободить автобусы и открыть два маршрута: №221 и №198.

Кроме того, Александр Илько отметил, что перевозчики решили проблему доставки сотрудников инекционной больницы из Межлиманья. С другими населенными пунктами вопрос пока остается открытым.

«Севертранс» осуществляет доставку из сел Мариновка, Августовка и Ильинка. Что же касается Нерубайского и Усатово, то там проживает всего несколько сотрудников»,

— отметил чиновник.

В свою очередь, мэр Геннадий Труханов отметил, что доставлять на работу нужно всех сотрудников и предложил привлечь волонтеров.

«У нас есть добровольные помощники, свяжитесь с ними, привлеките, снабдите топливом, закрепите за конкретными медиками и доставляйте персонально»,

— отметил городской голова.