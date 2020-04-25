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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Как в майские праздники будут следить за соблюдением карантина

Категория: Новости

Как в майские праздники будут следить за соблюдением карантина

Сегодня в ходе заседания оперативного штаба ТЭБ и ЧС Одесского горсовета обсуждался вопрос проведения майских праздников в период карантина. В мэрии разработали план патрулирования города, чтобы воспрепятствовать одесситам нарушить режим самоизоляции в праздники.

Как сообщил директор департамента муниципальной безопасности Виктор Кузнецов, департамент разработал план взаимодействия с «Муниципальной стражей», полицией и даже водолазной службой, чтобы последние помешали горожанам посещать пляж «Дельфин» и затонувший там танкер.

По его словам, в городе будут созданы 9 мобильных групп для обеспечения мониторинга пляжей, а в целом для патрулирования привлекут более 200 человек. Кроме того, круглосуточно за общественными местами будет следить «Служба 007».

А 9 мая под круглосуточную охрану возьмут и памятники 10 апреля и Неизвестному матросу.


Источник: ОДЕССА МЕДИА



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