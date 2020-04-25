Кабмин выделил 6 млрд грн на пособия по безработице

Кабинет министров на внеочередном заседании принял постановление, согласно которому выделил Фонду соцстрахования 6 млрд грн на пособия по безработице и утвердил порядок их использования. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства.
В частности, выделенные деньги направят на выплату:
- пособия по безработице - 1,277 млрд грн:
- повышение минимального пособия по безработице с 650 грн до 1000 грн;
- помощь уволенным по собственному желанию с первого дня, а не как было раньше 91 дня;
- всем безработным с первого дня регистрации, а не с седьмого как было раньше;
пособия по частичной безработице - 4,723 млрд грн:
- выплаты малому и среднему бизнесу для покрытия расходов на зарплату работникам, которым сократили рабочее время во время карантина.
По словам министра экономики Игоря Петрашко эти деньги позволят решить две ключевые цели.
Документ пока не опубликован на сайте Кабмина.