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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Кабмин выделил 6 млрд грн на пособия по безработице

Категория: Новости / Экономика и финансы

Кабмин выделил 6 млрд грн на пособия по безработице

Кабинет министров на внеочередном заседании принял постановление, согласно которому выделил Фонду соцстрахования 6 млрд грн на пособия по безработице и утвердил порядок их использования. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства.

В частности, выделенные деньги направят на выплату:

- пособия по безработице - 1,277 млрд грн:
- повышение минимального пособия по безработице с 650 грн до 1000 грн;
- помощь уволенным по собственному желанию с первого дня, а не как было раньше 91 дня;
- всем безработным с первого дня регистрации, а не с седьмого как было раньше;

пособия по частичной безработице - 4,723 млрд грн:
- выплаты малому и среднему бизнесу для покрытия расходов на зарплату работникам, которым сократили рабочее время во время карантина.

По словам министра экономики Игоря Петрашко эти деньги позволят решить две ключевые цели. 

"Первая - это обеспечить реальную помощь тем людям, которые сейчас, к сожалению, уже потеряли работу. А вторая - помочь работодателям с выплатой зарплат их работникам и тем самым предупредить увольнения, сохранить рабочие места ",
- отметил Петрашко.

Документ пока не опубликован на сайте Кабмина.


Источник: Ліга



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