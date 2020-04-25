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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Украинцев предупредили о сильных заморозках

Категория: Новости

Украинцев предупредили о сильных заморозках

Погода в Украине в ближайшие сутки испортится, и в ночь на 28 апреля местами ударят сильные заморозки. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Сообщается, что по данным Укргидрометцентра, ночью 28 апреля в северных и северо-восточных областях на поверхности почвы ожидаются заморозки от нуля до -3.

Напомним, ранее синоптики объявили штормовое предупреждение по Украине. В частности, на востоке ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

Ожидается, что сегодня погода в Украине будет дождливой и сопровождаться сильным ветром. Температура воздуха днем поднимется до +18. В восточных и южных регионах ожидается от +11 до +17 днем, от +4 до +7 ночью. В Харьковской, Луганской и Донецкой области весь день могут идти дожди.


Источник: ЛЕНТА



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