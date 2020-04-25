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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Промоутер рассказал о проблемах Ломаченко из-за карантина

Категория: Новости / Спорт

Промоутер рассказал о проблемах Ломаченко из-за карантина

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC украинец Василий Ломаченко (14 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение) в связи с карантином, который действует по всему миру, до сих пор не знает дату для объединительного боя против американца Теофимо Лопеса. Для планирования суперпоединка с участием нашего соотечественника существуют серьезные проблемы, о чем заявил промоутер нашего соотечественника Боб Арум.

«Сейчас у нас есть проблемы с Ломаченко. Василий вернулся в Украину, чтобы находиться рядом с родными. Это понятно. Вопрос в том, сможем ли мы оперативно добиться возвращения Ломаченко в США. Я этого не знаю. Разумеется, сейчас действует запрет на путешествия. Он не будет снят для того, чтобы провести боксерский поединок. Так что у нас возникли большие проблемы с иностранными бойцами, которые на данный момент находятся за пределами США»,
 — отметил функционер в интервью сайту Boxing News 24.

Тем временем, сам Василий, находясь на родине в Белгород-Днестровском, не забывает о тренировках, которые совмещает с необычными упражнениями.


Источник: ФАКТЫ



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