Промоутер рассказал о проблемах Ломаченко из-за карантина

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC украинец Василий Ломаченко (14 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение) в связи с карантином, который действует по всему миру, до сих пор не знает дату для объединительного боя против американца Теофимо Лопеса. Для планирования суперпоединка с участием нашего соотечественника существуют серьезные проблемы, о чем заявил промоутер нашего соотечественника Боб Арум.
Тем временем, сам Василий, находясь на родине в Белгород-Днестровском, не забывает о тренировках, которые совмещает с необычными упражнениями.