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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

В Литве открывают кафе

Категория: Новости

В Литве открывают кафе

В Литве начался новый этап смягчения карантинных ограничений. Уточняется, что с 27 апреля в Литве будут работать уличные кафе при том условии, что за одним столиком будет находиться не более двух людей.

При этом столики в заведениях питания должны находиться на расстоянии не ближе 2 метров друг от друга.

Помимо того, в стране открываются также спортивные и культурные учреждения, которые также можно посещать компаниями не более чем по два человека (исключения существуют для членов одной семьи).

Также возобновляют работу маникюрные салоны и парикмахерские, где будет действовать правило размещения одного клиента на каждые 10 метров квадратных.

В Литве также снова разрешается заниматься теннисом, гольфом, проводить экзамены по вождению, посещать парки и зоопарки под открытым небом.


Источник: БУКВЫ



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