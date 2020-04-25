Случайное знакомство закончилось госпитализацией

Правоохранители арестовали молодого человека, который познакомившись с одесситкой совершил на нее разбойное нападение.

Прогуливаясь с девушкой по улицам города, новоиспеченный знакомый неожиданно свалил ее на газон, избил до потери сознания, после чего отобрал сумку с гаджетом и деньгами.

Потерпевшую доставили в больницу. Ей диагностировали двусторонний перелом челюсти, а о происшествии сообщили в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий нападавший был задержан. 27-летний житель Белгород-Днестровского района сразу признался в содеянном, однако объяснять, как распорядился похищенным имуществом, отказался.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст.187 Уголовного кодекса Украины, в соответствии со статьей ему грозит от трех до семи лет заключения. Сейчас мужчина находится под стражей, сообщили в Приморском отделе полиции города Одессы.