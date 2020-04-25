В Крыму лабораторно подтвержден 101 случай заболевания Covid-19, 31 случай - в Севастополе и 70 - в остальной части полуострова, сообщает Крымская правозащитная группа.

В правозащитной группе сообщают, что уровень диагностирования Covid-19 в Крыму и Севастополе остается низким, таким образом, официальные цифры о количестве случаев заражения новой коронавирусной инфекцией не соответствуют действительности.

Напомним, в Украине по состоянию на 9:00 27 апреля зафиксированы 9009 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса Covid-19, из них 220 летальных, 864 пациента выздоровели. За сутки зафиксированы 392 новых случая.