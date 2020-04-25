В ЕС намекнули Зеленскому на нездоровую ситуацию с кадровыми назначениями

В Европейском союзе прокомментировали последние изменения в управлении государственными структурами в Украине. На днях Кабмин освободил от должностей главу Государственной таможенной службы Максима Нефьодова, главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова, глава Государственной аудиторской службы Игоря Буграка и замглавы Гостаможслужбы Сергея Петухов.
Обращение представительство Европейского союза в Украине опубликовало в Twitter. В нем утверждается, что ЕС и США пристально следят за назначениями топ-чиновников, которые делает Кабмин Украины в таможенной и налоговой службах.