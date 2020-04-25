 
Информация к новости
  • Просмотров: 118
  • Дата: Вчера, 18:30
Вчера, 18:30

В ЕС намекнули Зеленскому на нездоровую ситуацию с кадровыми назначениями

Категория: Новости / Политика

В ЕС намекнули Зеленскому на нездоровую ситуацию с кадровыми назначениями

В Европейском союзе прокомментировали последние изменения в управлении государственными структурами в Украине. На днях Кабмин освободил от должностей главу Государственной таможенной службы Максима Нефьодова, главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова, глава Государственной аудиторской службы Игоря Буграка и замглавы Гостаможслужбы Сергея Петухов.
Обращение представительство Европейского союза в Украине опубликовало в Twitter. В нем утверждается, что ЕС и США пристально следят за назначениями топ-чиновников, которые делает Кабмин Украины в таможенной и налоговой службах.

«Важно соблюдать честные, конкурентные процедуры, которые основаны на заслугах, и не рисковать долговременными реформами, которые поддерживают международные партнеры»,
 — говорится в сообщении.

 


Источник: ФАКТЫ



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.


Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать