В Телеграме продавали персональные данные украинцев

В Украине, где растет число преступлений, связанных с телефонным мошенничеством, доступ к личным данным клиентов, которые доверили их одному из банков, некоторое время предоставляли в Telegram за деньги. В полицию представители банка уже обратились – и теперь правоохранители должны продемонстрировать способность раскрывать такого рода преступления.

Так, в мессенджере Telegram появилось два бота, которые ищут персональные данные украинских пользователей по номеру телефона. Боты, предположительно, используют данные из украденной базы клиентов украинского банка.

Один бот под названием "Досье" уже закрыт, второй еще работал в понедельник, 27 апреля.

В боте "Досье" за деньги по телефонному номеру можно было получить ФИО пользователя, дату рождения, серию и номер паспорта, прописку и ИНН. На момент публикации аккаунт уже был удален.

Второй бот еще работает, его название издание не разглашает. Бот работает по схожей схеме и тоже за деньги. 10 запросов в нем стоят 50 долларов, 50 запросов — 100 долларов, 200 запросов — 200 долларов. Оба бота используют одну и ту же базу.

"Мы обнаружили этот чат-бот 23 апреля и подали заявление в полицию для открытия уголовного разбирательства. Также мы в очередной раз обратились к клиентам с предупреждением об опасности передачи личных данных в подобных мошеннических ботах. Нам неизвестны источники данных у таких мошенников, мы надеемся выяснить их с помощью правоохранительных органов",

— сообщили в банке.