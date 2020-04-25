 
Информация к новости
  • Просмотров: 115
  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

В Ровно пенсионерка застряла в заборе, пытаясь пролезть на закрытое кладбище

Категория: Новости / Происшествия

В Ровно пенсионерка застряла в заборе, пытаясь пролезть на закрытое кладбище

На ривненском Новом кладбище произошел курьезный инцидент с участием 70-летней женщины. Об этом рассказал спикер городского головы Николай Прокопчук. По его словам, поскольку кладбище закрыто, то пенсионерка решила перелезть через забор. 

"Женщина перелезала и застряла. Поскольку она начала кричать, ее услышали охранники кладбища. Им пришлось снимать женщину. Вообще ситуация напряженная. Люди перелезают через забор, ломают забор и замки",
- говорит чиновник.

Как стало известно ранее, из-за переноса Поминального воскресенья городские кладбища закрыты до понедельника.

 


Источник: УНИАН



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.


Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать