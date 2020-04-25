В Ровно пенсионерка застряла в заборе, пытаясь пролезть на закрытое кладбище

На ривненском Новом кладбище произошел курьезный инцидент с участием 70-летней женщины. Об этом рассказал спикер городского головы Николай Прокопчук. По его словам, поскольку кладбище закрыто, то пенсионерка решила перелезть через забор.

"Женщина перелезала и застряла. Поскольку она начала кричать, ее услышали охранники кладбища. Им пришлось снимать женщину. Вообще ситуация напряженная. Люди перелезают через забор, ломают забор и замки",

- говорит чиновник.

Как стало известно ранее, из-за переноса Поминального воскресенья городские кладбища закрыты до понедельника.